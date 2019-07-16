البيت الأبيض يرشح مارك إسبر وزيرا للحرب الأمريكي

رشح البيت الأبيض، الاثنين، رسميا، مارك إسبر لمنصب وزير الحرب، ومن المنتظر أن يعقد مجلس الشيوخ جلسة الموافقة على تعيينه يوم الثلاثاء.

وقال البنتاغون في بيان، إن إسبر توقف عن العمل كقائم بأعمال الوزير، يوم الاثنين، بعد الإعلان عن ترشيحه، وعاد لوظيفته السابقة وهي وزير الجيش وذلك وفقا للقانون.

وحتى تأكيد تعيين إسبر، سيتولى وزير البحرية ريتشارد سبنسر مهمة القائم بأعمال وزير الحرب.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في شهر يونيو 2019، أنه ينوي ترشيح وزير الجيش (سلاح البر) مارك إسبر، وزيرا للحرب.

وقال ترامب إن أوراق الترشيح ستبعث إلى الكونغرس قريبا لبدء إجراءات المصادقة.

وباشر إسبر مهام وزير الحرب بالوكالة بعد استقالة باتريك شاناهان، الذي كان يؤدي مهام وزير الحرب منذ 1 يناير 2019 بعد استقالة، جيمس ماتيس، من هذا المنصب.

وصرح ترامب حينها بأنه يخطط لترشيح ديفيد نوركويست، المراقب العام للبنتاغون، نائبا لوزير الحرب.

جدير بالذكر أن إسبر خدم في الجيش، وشارك في حرب الخليج، قبل أن يعمل في “مجموعة رايثيون” للصناعات الدفاعية.

ويعد إسبر ثالث شخص يشغل هذا المنصب في غضون ستة أشهر فقط.

المصدر: وكالات