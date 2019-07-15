“الديمقراطي والقومي”: لاستكمال التحقيقات وكشف كل ملابسات حادثة الجبل

زار وفد من قيادة الحزب “الديمقراطي اللبناني” الاثنين مركز الحزب “السوري القومي الاجتماعي، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة لا سيما آخر المستجدات في قضية حادث الجبل ومسار التحقيقات فيها.

وأكد المجتمعون في بيان مشترك لهم “ضرورة استكمال التحقيقات وكشف كل ملابسات هذه القضية والمتورطين فيها نظرا إلى خطورة الحادث والذي كاد يوقع فتنة كبيرة، لولا تدارك الموقف من المعنيين، على رغم المصاب الجلل باستشهاد عضوي الحزب الديمقراطي اللبناني الشهيدين اكرم سلمان وسامر ابو فراج”.

وشدد المجتمعون على “ضرورة بذل كل الجهود تحصينا لوحدة الجبل ولبنان”، وأكد أن “الاحتكام الى القضاء المختص والمطالبة بمعاقبة المتورطين، هو لتحصين البلد وتثبيت دعائم الدولة القوية القادرة والراعية لكل مواطنيها”.

واعتبر المجتمعون أن “وحدة الجبل ضمانة لوحدة لبنان ومسؤولية التحصين على عاتق القوى الحريصة على سلامة أهلنا في الجبل والمؤمنة بوحدة الجبل ولبنان”، وأكدوا “تأييد كل القوى الحريصة والمخلصة يتشاركون في هذه المسؤولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام