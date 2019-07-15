العدو الاسرائيلي يقتحم ضاحية راس خميس في مخيم شعفاط

اقتحمت قوة معززة من جنود العدو الإسرائيلي الاثنين ضاحية راس خميس بمخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، ومنعت دخول وخروج المواطنين الفلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية إن “جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط وانتشروا عبر دوريات راجلة ومحمولة في الشارع الرئيس المُفضي الى المخيم وضاحية راس خميس وأغلقوه”، وتابعت ان “جنود العدو منعوا المواطنين من الدخول أو الخروج من المنطقة، كما أطلقوا وابلا من القنابل الغازية المسيلة للدموع والصوتية لتفريق الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة”.

وتقع الضاحية حول الشارع الرئيسي الممتد من مدخل مخيم شعفاط باتجاه بلدة عناتا والضواحي المجاورة، وتعج المنطقة بالبنايات السكنية والمحال التجارية.

المصدر: فلسطين اليوم