إيهاب حمادة: سنكون في مناقشة الموازنة أمناء لشعاراتنا في الدفاع عن مصالح المواطنين وذوي الدخل المحدود

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، في كلمة ألقاها خلال احتفال تأبيني في بلدة الكواخ- الهرمل، “إننا على أبواب الجلسة العامة لمناقشة الموازنة، سنكون أمناء لما رفعناه من شعارات متعلقة بالناس والفقراء وذوي الدخل المحدود”، داعيا كل المكونات إلى “انتهاج هذا النهج”، ومحذرا من “أن تمرر أمور تضر بالناس”. وقال: “لا يمكن لأحد أن يحشرنا في زاوية ما، وإلا فليحذروا صوت وحركة الناس، التي اذا قالت كلمتها، فإن لها وقعا سيطال كل السياسيين والمكونات في هذا البلد”.

وحول جلسات مناقشة الموازنة في لجنة المال، قال حمادة: “هناك الكثير من المواد التي طالتها يد التعديل انسجاما مع المبادئ والرؤى التي يحملها حزب الله، رغم الواقع الاقتصادي والنقدي، ورغم اننا نعلم يقينا أن الظرف الاقتصادي الذي نعيشه يحتاج إلى كثير من الاصلاحات. كنا محكومين بذوي الدخل المحدود ومصلحة المواطنين وليس فقط ضمن شريحة معينة، انما حاولنا بقدر المستطاع في الاماكن التي تضر باللبنانيين، ومنها مثلا الجامعة اللبنانية، حتى لا تشمل مادة وقف التوظيف أساتذة الجامعة اللبنانية، لأنها ستكون في خطر، وبالتالي سوف يكون أبناؤنا في خطر، لأنها جامعة الفقراء من اللبنانيين”.

وحذر من “أن يفكر أحد في الاضرار بالجامعة اللبنانية، ليستثمر في مكان خاص، وإلا فسنكون له بالمرصاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام