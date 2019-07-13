بغداد: العراق والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة خفض حدة التوترات في المنطقة

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف “حرص بلاده والاتحاد الأوروبي على ضرورة خفض حدة التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا”.

الموقف العراقي جاء خلال مباحثات أجراها وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم السبت مع الممثلة العليا للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني.

وقال الصحاف “خلال المباحثات أكد العراق والاتحاد الأوروبي على ضرورة خفض التصعيد في التوترات الحالية في المنطقة مع التذكير بالمخاطر والعواقب المترتبة عليها”.

وأضاف الصحاف أن “العراق والاتحاد الأوروبي يشتركان في رؤية موحّدة للمنطقة ويرغبان بدعم النشاطات والمبادرات دعماً فاعلاً من أجل تعزيز الحوار بدلاً من المواجهة”.

وتابع الصحاف أن “الاتحاد الأوربي يقدر المساهمات والتضحيات التي قدمها العراق في الحرب ضد الإرهاب تقديراً كبيراً ويدعم جهود العراق للقضاء على جميع أشكال الفكر الإرهابي”، مؤكدا “إسهام الاتحاد الأوروبي بـ 1.2 مليار يورو في المساعدات الإنسانية والاستقرار والتنمية والتعاون الأمني منذ عام 2014، هو خير شاهد على التزامه طويل الأمد بالشراكة الاستراتيجية مع العراق”.