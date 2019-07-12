النفط يحوم قرب ذروة 6 أسابيع في ظل عاصفة بخليج المكسيك وتوترات الشرق الأوسط

حومت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة في الوقت الذي خفض فيه منتجو النفط الأمريكيون في خليج المكسيك إنتاجهم بأكثر من النصف في مواجهة عاصفة استوائية وفي الوقت الذي ما زالت فيه التوترات محتدمة في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 67.05 دولار للبرميل. وتراجع خام القياس العالمي عند التسوية يوم الخميس 0.7 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 30 مايو أيار عند 67.65 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 60.62 دولار للبرميل. وسجل الخام القياسي الأمريكي أعلى مستوياته منذ 23 مايو أيار في الجلسة السابقة عند 60.94 دولار.

وبحلول يوم الخميس، خفضت شركات النفط في خليج المكسيك الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا أو ما يعادل 53 بالمئة من إنتاج المنطقة، بسبب العاصفة الاستوائية باري التي قد تصل يوم السبت إلى ساحل لويزيانا.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية لأربعة أسابيع على التوالي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو تموز، بما يتجاوز ثلاثة أمثال الانخفاض البالغ 3.1 مليون برميل الذي توقعه المحللون.

وقال كيم كوانج راي المحلل لدى سامسونج فيوتشرز في سول إن من المتوقع أن يظل خام برنت وخام غرب تكساس عند المستويات الحالية بفعل الانخفاض الحاد لمخزونات الخام الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية.

كما تسلط مزاعم محاولة إيران اعتراض سبيل ناقلة بريطانية الضوء على التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات على ناقلات وإسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة في يونيو حزيران.

المصدر: رويترز