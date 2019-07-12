بوتين خلال لقائه موراليس: التدخل الخارجي في فنزويلا غير مقبول

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أي تدخل خارجي في فنزويلا غير مقبول، معربا عن أمله في إيجاد حلول بناءة في المفاوضات بين حكومتها ومعارضتها.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، عقب لقائهما، اليوم الخميس، في موسكو: “بالطبع أولينا اهتماما معينا للوضع في فنزويلا. وأكد الجانب الروسي مرارا أن التدخل الروسي في شؤون فنزويلا غير مقبول”.

وأضاف بوتين أن “هذا الموقف يلتزم به أيضا الرئيس موراليس”، وتابع: “نأمل في أن يتم، في إطار المفاوضات المنطلقة بدعم النرويج بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة، إيجاد حلول مقبولة بالنسبة إلى كل الفنزويليين، ما سيمكن من تطبيع الأوضاع في البلاد”.

وفي بيان مشترك تبناه الرئيسان عقب محادثاتهما، أكد بوتين وموراليس تمسك بلديهما بـ “التسوية السلمية للأزمة السياسية” في فنزويلا وضرورة “حل النزاع الداخلي بناء على الالتزام بالقانون والتشريعات المعمول بها”.

وشدد الجانبان على “الرفض القاطع للضغوط على كاراكاس عن طريق الآليات الأحادية للعقوبات وإجراءات العزل والتهديدات باستخدام القوة”.

المصدر: وكالات