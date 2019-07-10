القومي عن العقوبات الأميركية: تستهدف اقتصاد لبنان وتأتي للضغط بهدف الالتحاق بصفقة القرن

علق الحزب السوري القومي الاجتماعي على إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والنائب أمين شري، ومسؤول وحدة والارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، ببيان أصدرته عمدة الإعلام في الحزب، شجب فيه “العقوبات الأميركية على برلمانيين لبنانيين ومسوؤلين في حزب الله”، ورأى فيها “شكلا من أشكال العدوان وانتهاكا لسيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومصادرة لارادة اللبنانيين وحقهم في الاختيار الحر لممثليهم في البرلمان، ومن ضمن نهج أميركي دأب على القيام بكل المحاولات لتشويه صورة المقاومة، لدورها في تحرير الأرض والحاق الهزائم بالعدو الصهيوني”.

وشدد الحزب على “التصدي لهذه العقوبات، بموقف حازم يتخذه لبنان الرسمي، والقيام بكل الخطوات المطلوبة تجاه المؤسسات الدولية لوقف كل اشكال الصلافة والاستباحة اللتين تمارسهما الادارة الأميركية في حق لبنان واللبنانيين”.

واعتبر أن العقوبات، “وإن استهدفت نوابا وشخصيات، لكنها في الحقيقة تستهدف اقتصاد لبنان برمته، وخطورتها أنها تأتي ترجمة لتخطيط يقوم على ممارسة شتى أنواع الضغوط الاقتصادية والسياسية على الدول التي ترفض الخضوع للمشيئة الأميركية ـ الاسرائيلية، ومن ثم تخيير هذه الدول بين وضع اقتصادي صعب، وبين الإلتحاق بصفقة القرن”.

وإذ لفت الحزب القومي إلى أنها “ليست المرة الأولى التي تفرض فيها أميركا عقوبات على برلمانيين وشخصيات في لبنان، وللأسباب نفسها، غير أن خطورتها في هذا التوقيت، أنها تأتي من ضمن صفقة القرن التي يرفضها لبنان، انطلاقا من موقفه الثابت تمسكا بحق عودة الفلسطينيين الى فلسطين ورفضا للتوطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام