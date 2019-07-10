باليستي يمني على تجمعات للمرتزقة قبالة نجران وسقوط عشرات القتلى

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، صاروخا باليستيا من طراز “بدرF” على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شمال البقع قبالة نجران.

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن ” العشرات من مرتزقة الجيش السعودي سقطوا قتلى وجرحى جراء استهداف تجمعاتهم بصاروخ “بدرF” شمال البقع”.

وأضاف سريع أنه ” تم رصد سيارات الإسعاف وهي تنقل القتلى والجرحى إلى مستشفيات نجران وسط حالة من الإرباك والهلع في صفوف قوات العدوان”.

وكان العميد سريع قد قال في مؤتمر صحفي يوم أمس أنه سيتم الكشف عن المنظومات الصاروخية الجديدة التي لم يُعلن عنها بعد في معرض خلال الفترة القادمة.

المصدر: المسيرة