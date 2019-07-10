قاسم هاشم: سيكون هناك موقف لبناني من هذه العقوبات الاميركية الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 10 2019 - 14:44

قاسم هاشم: سيكون هناك موقف لبناني من هذه العقوبات الاميركية الجديدة

منذ 12 mins 10 July، 2019
قاسم هاشم
لبنان

رأى النائب قاسم هاشم ان “العقوبات الاميركية الجديدة على حزب الله تأتي في اطار القرارات الاميركية التعسفية التي لا تقف عند حدود لبنان واستهداف مواطنيه ومسؤوليه وسياسييه انما تتعاطى مع الجميع وكأنها سيدة العالم وصاحبة القرارات”.

ولفت هاشم الاربعاء إلى أن “ما أقدمت عليه واشنطن ليس بجديد وهو استهداف للبنان لان من فرضت عليهم العقوبات هم ممثلو الشعب اللبناني وممثلون عن ارادة شعبية”، وأكد أنه “سيكون هناك موقف لبناني من هذه العقوبات من خلال المؤسسات الرسمية رفضا للاملاءات التي تخدم اعداء لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة