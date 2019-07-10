قاسم هاشم: سيكون هناك موقف لبناني من هذه العقوبات الاميركية الجديدة

رأى النائب قاسم هاشم ان “العقوبات الاميركية الجديدة على حزب الله تأتي في اطار القرارات الاميركية التعسفية التي لا تقف عند حدود لبنان واستهداف مواطنيه ومسؤوليه وسياسييه انما تتعاطى مع الجميع وكأنها سيدة العالم وصاحبة القرارات”.

ولفت هاشم الاربعاء إلى أن “ما أقدمت عليه واشنطن ليس بجديد وهو استهداف للبنان لان من فرضت عليهم العقوبات هم ممثلو الشعب اللبناني وممثلون عن ارادة شعبية”، وأكد أنه “سيكون هناك موقف لبناني من هذه العقوبات من خلال المؤسسات الرسمية رفضا للاملاءات التي تخدم اعداء لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام