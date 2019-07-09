شمخاني يستقبل مستشار الرئيس الفرنسي

يستقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني الاربعاء المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل بون، ايمانويل بون الذي يصل طهران الثلاثاء. وسيبحث الجانبان في هذا اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ تعهدات الدول الأوروبية في الاتفاق النووي، وآليات مواجهة اجراءات الحظر الاميركية الاحادية الجانب. يُذكر أن المسؤولين الايرانيين اعلنوا خلال الأسبوع الجاري أن ايران ستستأنف تنفيذ تعهداتها السابقة في الاتفاق النووي عندما تنفذ الأطراف الأخرى تعهداتها في هذا الاتفاق.

وأمس الاول الاحد تم الاعلان عن اتخاذ ايران الخطوة الثانية في تقليص تعهداتها في الاتفاق النووي، حسب قرار المجلس الأعلى للأمن القومي. وكان مصدر في الرئاسة الفرنسية اعلن الاثنين أن المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيصل طهران في زيارة تستغرق يومين ، وادّعت أن الهدف من هذه الزيارة تقليل حدة التوترات بين ايران واميركا.

المصدر: وكاالة انباء فارس