الطيران المسير اليمني يستهدف مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة في السعودية

نفذ الطيران المسير اليمني عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة في مدينة أبها وذلك بطائرات قاصف 2k، بحسب ما أعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.

وأوضح العميد يحيى سريع أن العملية الأولى استهدفت مطار أبها الدولي بعدة هجمات بطائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى، وأشار إلى أنها أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.

وأعلن العميد سريع أن العملية الثانية استهدفت محطة تهامة للكهرباء بعدد من طائرات قاصف 2k وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة.

وأكد العميد سريع أن هذا الإستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تحالف قوى العدوان الذي شن خلال 48 ساعة الماضية 32 غارة جوية على مناطق متفرقة من اليمن، سقط على إثرها شهداء وجرحى.

المصدر: موقع المنار