العراق: إطلاق عملية امنية للقضاء على فلول “داعش”

أعلنت القوات العراقية الأحد إطلاق المرحلة الأولى من عملية “إرادة النصر”، والتي تشمل القيام بعمليات تطهير واسعة من فلول تنظيم “داعش” الارهابي بين محافظات صلاح الدين ونينوي والأنبار وحتى الحدود العراقية – السورية.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان لها “انطلقت صباح هذا اليوم الأحد السابع من تموز/ يوليو المرحلة الأولى من عملية إرادة النصر بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية -السورية”.

وأوضح البيان أن “العملية تتم بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات الجزيرة ونينوى وصلاح الدين وكذلك قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور نينوى وصلاح الدين والجزيرة وكذلك مشاركة الحشد العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي”، ولفت الى أن “العملية ستسمر لعدة أيام”.

المصدر: سبوتنيك