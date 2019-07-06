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July 6 2019 - 15:55

باسيل يجول في الشمال

منذ 9 mins 6 July، 2019
جبران باسيل
لبنان

يزور رئيسُ تكتلِ لبنانَ القوي الوزير جبران باسيل عكار ثمَ زغرتا في اطارِ جولةٍ لهُ للقاءِ مناصري التيارِ الوطنيِ الحرِ والفاعليات .

جولةُ باسيل انطلقت من مدينةِ طرابلس وسَطَ اجراءاتٍ أمنيةٍ مشددة. وخلالَ كلمةٍ لهُ في مَعرِضِ رشيد كلامي الدولي، اكدَ باسيلُ رفضَهُ كلامَ الفتنةِ والتقسيم، وقال إن أولَ مَن اتهمُهُ بالمسِ بِصلاحياتِ رئاسةِ الحكومة ، هو اولُ من انتهَكَها عندَ أزمةِ الاِقالة،  وسألَ الذينَ يتحدثونَ عن حِرمانِ طرابلس، ماذا فَعلوا للمدينةِ في كلِ تاريخِهِم؟
وبالتزامن، نفذَ عددٌ من المواطنينَ اعتصاماً احتجاجاً على زيارةِ باسيلَ للمدينةِ بدعوةٍ من بعضِ الجهاتِ السياسية.

المصدر: قناة المنار

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