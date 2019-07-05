مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع أميركية كانت تقترب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود. وأكدت أن “عملية مرافقتها تمت بشكل آمن”.

وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة ” لاعتراض الهدف أقلعت مقاتلة سوخوي37 مناوبة تعمل ضمن نظام الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية وقد اقترب طاقم المقاتلة إلى مسافة آمنة من الهدف الجوي”، وتابع “تبين أنها طائرة استطلاع أميركية من طراز ب-8 إيه بوسيدون وقد غيرت مسارها فورا مبتعدة عن الحدود الروسية”.

ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات بدون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا إلى التخلي عن مثل هذه النشاطات التي تشكل خرقا لقواعد القانون الدولي.

المصدر: سبوتنيك