“لقاء الاحزاب” في البقاع: السلم الاهلي خط أحمر من غير المسموح تجاوزه

أكد “لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية” في البقاع في بيان له الخميس ان “السلم الاهلي خط أحمر من غير المسموح أو الجائز تجاوزه أو العبث بمرتكزات العيش الواحد تحت اي ظرف”.

ولفت اللقاء الى ان “منطق الفيتو في لبنان سقط الى غير رجعة وإيقاظه سواء بالايحاء او السلوك، مرفوض ومدان بشتى أشكاله تمظهراته”.

وقدم اللقاء “التعازي الى ذوي الشهداء الذين سقطوا في احداث الشحار”، متمنيا “التعافي للجرحى، على ان تتحول هذه الواقعة الاليمة الى عبرة ويقظة تستدعي الالتفاف حول الدولة واجهزتها القضائية والعسكرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام