الرئيس عون: لبنان بلد مختلط وينعم مواطنوه بحريتهم الدينية والاجتماعية

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان “لبنان بلد مختلط وينعم مواطنوه بحريتهم الدينية والاجتماعية”.

وأمل الرئيس عون “في رؤية هذا الواقع ينطبق على دول العالم ككل، لا سيما على ابناء قبرص والموارنة منهم بشكل خاص”، لافتا الى “استمرار متابعته للازمة القبرصية منذ العام 1974”.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله الخميس قصر بعبدا، راعي ابرشية قبرص المارونية المطران يوسف سويف والنائب الماروني في البرلمان القبرصي يانيكس موسى على رأس وفد من الابرشية، حيث تم خلال اللقاء التداول في الاوضاع العامة في قبرص، بالاضافة الى ما يتعلق بالقضايا التي تهم الموارنة فيها على وجه الخصوص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام