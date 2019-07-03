حامد كرزاي: أفغانستان ضحية الإرهاب الذي أوجدته السياسات الأميركية

انتقد الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي بشدة تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فيها الأراضي الأفغانية بأنها “مختبر الإرهابيين”، مشددا على أن “بلاده ضحية الإرهاب الذي نما بفعل أموال الولايات المتحدة وسياساتها الغامضة”.

وقال كرزاي في بيان له الأربعاء إن “أفغانستان هي الضحية الرئيسية للإرهاب، ذلك الإرهاب الذي لطالما نما وترعرع من خلال المساعدات المالية والسياسات الغامضة للولايات المتحدة”، وأضاف “ظهور تنظيم داعش الإرهابي وسط التواجد السياسي والعسكري والاستخباري الكثيف لأميركا في أفغانستان دليل جلي على ذلك”.

المصدر: سبوتنيك