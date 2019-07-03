عودة أكثر من 1.4 ألف لاجئ سوري إلى أرض خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بأن أكثر من 1.4 ألف لاجئ قد عاد إلى سوريا من أراضي لبنان والأردن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وقال مركز المصالحة الروسي في بيان له بهذا الشأن: “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1465 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 396 لاجئا (118 امرأة و202 طفلان) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 1069 شخصا (321 امرأة و545 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما أفاد المركز، بعودة 8 نازحين خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد. ووفقا للمركز، فقد تم خلال الــ 24 ساعة الأخيرة ترميم 8 منازل ومحطة لضخ المياه في مدينة الزبداني بريف دمشق بالإضافة إلى تقديم مساعدات طبية لمواطني قرية الصالحية بريف دير الزور. كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.3 هكتار في مدينتي جاسم والحارة (بريف درعا) ومدينة دوما (بريف دمشق)، وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية