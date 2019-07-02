الحرس الثوري يعلن القضاء على خلية ارهابية شمال غربي ايران

اعلنت العلاقات العامة في مقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية، اليوم الثلاثاء، القضاء على خلية ارهابية خلال اشتباكات مسلحة مع القوات المنتسبة الى هذا المقر في منطقة جالدران بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب).

واشار الموقع الاعلامي الالكتروني للحرس الثوري، الى وقوع اشتباك مسلح بين قوات الحرس وخلية ارهابية كانت بصدد التسلل عبر الحدود الى داخل البلاد في منطقة جالدان بمحافظة اذربايجان الغربية؛ مما اسفر عن مصرع اثنين من عناصر هذه الخلية واصابة الاشرار الاخرين وبالتالي القضاء على الخلية الارهابية تماما.

كما اشار هذا التقرير الى استشهاد اثنين من الحرس في هذه الاشتباكات.

وبحسب التقرير ايضا، تمكنت القوات التابعة للحرس من الحصول على كميات ملحوظة من السلاح والمعدات واجهزة الاتصالات التي كانت بحوزة هؤلاء الارهابيين.

المصدر: ارنا