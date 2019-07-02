باسيل: لا أحد يسعى إلى الفتنة ونعمل لتعزيز السلم

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل أن “لا أحد يسعى إلى الفتنة”، وقال “نحن نقوم بجولات في كل الأقضية، وربما هذه مشكلة”.

وأسف باسيل بعد الاجتماع الاسبوعي لتكتل “لبنان القوي” الثلاثاء “لما حصل في الجبل”، واضاف “هذا ليس من عاداتنا وليس في زمن السلم الذي نسعى إلى تعزيزه”، وتابع “أتوجه بالتعزية من الحزب الديمقراطي اللبناني وأهالي الشهداء”.

وأوضح باسيل “نحن نقوم سنويا بجولات مخصصة للتيار، وهي تشمل كل المناطق، لأن التيار منتشر في كل المناطق، وأحد الأقضية الشوف”، واضاف “نعيش تنوعا في تيارنا ونحن سعداء بالقدرة على توسعنا في القرى والطوائف”.

وسأل باسيل “لماذا تزعج جولات التيار الوطني الحر البعض؟ فبالنسبة إلينا، إن المناطق اللبنانية للجميع”، وقال “نحن لا نقول إلا كلاما انفتاحيا، وتأتينا الردود عن ابواب ومفاتيح وتوازنات”، وتابع “بالنسبة إلينا كل مناطق لبنان هي مناطقنا، ولدينا فيها اهل ومناصرون ومكاتب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام