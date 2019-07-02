تقديم شهادة وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي للمحكمة

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة في مصر، اليوم الاثنين، نظر جلسة إعادة محاكمة 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

وقدمت النيابة صورة قيد وفاة صادرة من قطاع الأحوال المدنية عن وزارة الداخلية، مثبت بها بيانات المتوفي محمد محمد مرسي عيسى العياط، بتاريخ الوفاة 17 يونيو 2019 والعمر عند الوفاة 67 عاما و9 أشهر و27 يوما صادرة من مكتب صحة طرة التابع لسجل مدني المعادي.

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع عبدالمجيد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوي وآخرين.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في”قضية التخابر مع قطر”، حيث طلب مرسي من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك، وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك.

المصدر: وكالات