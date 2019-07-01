العماد عون: الجيش اللبناني لن يبخل بأي تضحية في سبيل الاستقرار والأمن

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون “طالما شكلت الوحدات الخاصة في الجيش اللبناني قوات النخبة، محققة النصر تلو النصر في معارك واجهها الجيش ضد أعداء كثر حلموا بكسر هيبة الوطن وعقيدة جيشه”، وتابع “لكن أحلامهم تكسرت عند أقدام جنودنا الأبطال، فكانوا فخرا للمؤسسة كما للبنان”.

واضاف عون الاثنين ان “وحدات النخبة، من مغاوير ومغاوير بحر ومجوقل تثبت يوما بعد يوم، قدراتها العسكرية والقتالية العالية، وكفاءة ضباطها وأفرادها في مواجهة الأخطار والدفاع عن لبنان”، واكد “من هنا اهتمام القيادة بتوفير كل الامكانات التي يحتاجونها لتطوير قدراتهم، والتي تجعلهم في جهوزية تامة ودائمة”.

وأوضح عون انه “منذ انتهاء معركة فجر الجرود عسكريا ومع استمرار معاركنا الأمنية، تحول معظم اهتمامنا إلى تطوير التدريب العسكري للوحدات كي تبقى بجهوزية عالية”، واضاف “نعد اللبنانيين أن الجيش سيبقى الملاذ الآمن ولن يبخل بأي تضحية في سبيل الاستقرار والأمن وعلى العهد باقون ليبقى الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام