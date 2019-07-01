سريلانكا: قائد شرطة يواجه اتهامات بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”

طالب المدعي العام في سريلانكا الإثنين بمحاكمة قائد شرطة البلاد ومسؤول رفيع في وزارة الدفاع بتهمة ارتكاب “جرائم خطيرة ضد الإنسانية” لعدم منعهما تفجيرات عيد الفصح التي أدت إلى مقتل 258 شخصا.

وقال النائب العام دابولا دي ليفيرا إن “المفتش العام في الشرطة بوجيت جاياسوندارا ومستشار الرئيس لشؤون الدفاع هيماسيري فرناندو لم يستجيبا لتحذيرات مسبقة بشأن التفجيرات الانتحارية التي شنتها جماعة ارهابية محلية في 21 نيسان/أبريل”.

وجاء في رسالة وجهها دي ليفيريا إلى قائد الشرطة بالوكالة أن “المسؤولين يجب ان يمثلا امام قاض بسبب إهمالهما الجنائي في منع هجمات 21 نيسان/أبريل”، وتابع أن “إهمالهما يرقى إلى مصاف ما يصنفه القانون الدولي جرائم خطيرة ضد الإنسانية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية