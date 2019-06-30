إنكسار اربعة الوية عسكرية للعدوان قبالة نجران

كسر الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأحد، زحفا واسعا من ثلاثة مسارات لأربعة ألوية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في صحراء الأجاشر قبالة نجران، وكبدوهم عشرات القتلى والجرحى ودمروا أكثر من خمس آليات.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان “أن مجاهدي الجيش واللجان تمكنون – بفضل الله – من كسر زحف واسع على مرتفعات القذاميل في الأجاشر قبالة نجران استمر 8 ساعات”

وبين العميد سريع “أن مرتزقة العدوان انطلقوا خلال الزحف على مواقع قواتنا من 3مسارات وكل مسار لديه 3 أنساق بمشاركة أربعة ألوية عسكرية هي لواء من الأجاشر ولواء من البقع ولواء من الظهرة ولواء من اليتمة”.

وأكد المتحدث مقتل وإصابة عدد كبير من المرتزقة وتدمير أكثر من 5 الآليات خلال الزحف.

وأشار إلى أن طيران العدوان الاستطلاعي والأباتشي والحربي حاولوا إسناد المرتزقة خلال الزحف بشن عدد من الغارات لكن دون جدوى.

وأوضح متحدث القوات المسلحة إلى أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية مطاردة وتتبع لفلول المرتزقة الفارين كما قامت المدفعية باستهداف تجمعات كبيرة لهم أثناء فرارهم ما أسفر عن مصرع وجرح عدد كبير منهم”.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد كسروا، أمس السبت، زحفا واسعا للمرتزقة بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي والتجسسي في صحراء الأجاشر، وقتلوا وجرحوا عددا كبيرا منهم بينهم قيادات فيما فر من تبقى تاركين جثث قتلاهم.

المصدر: المسيرة نت