بلدة فلسطينية تغير اسم أحد شوارعها من “البحرين” إلى اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي

غيّر رئيس بلدية يطا الواقعة في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، اسم أحد شوارع بلدته من “البحرين” إلى شارع “مرزوق الغانم”، تقديرا وعرفانا لـ “موقف الكويت الرافض لصفقة القرن”.

وجاء في بيان نشرته البلدية على صفحتها على “فيسبوك” اليوم: “بناء على مناشدات مواطنين وجهات اعتبارية، وتوجهات المجلس البلدي المنسجمة مع توجهات القيادة الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن، قرر رئيس بلدية يطا، إبراهيم أبو زهرة، تلبية مطالبة المواطنين بتغيير اسم شارع البحرين إلى شارع مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك تقديرا لموقف الكويت الرافض لصفقة القرن”.

وأضاف البيان أن “موقف الكويت ملتحم مع الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير، في كل مساعي التحرر والانعتاق من الاحتلال”.

المصدر: وكالات