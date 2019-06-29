ماكرون: نرحب بالاتفاق بين “الاتحاد الاوروبي وميركوسور” للتبادل الحر

رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالتوصل الى اتفاق ضخم للتبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي ودول ميركوسور (البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي).

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقده على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في اليابان السبت “هذا الاتفاق جيد حاليا وهو في الاتجاه الصحيح لكننا سنكون حذرين جدا”، واضاف أنه “يرغب بإجراء تقييم مستقل له”.

وتابع ماكرون أنه “اتفاق جيد في الوقت الحاضر استنادا الى أخذ المفاوضين بعين الاعتبار وبشكل كامل لكل المطالب التي قدمناها”، ورأى ان “الاتفاق جيد لأنه يقر بتحديداتنا الجغرافية وهو الأمر المهم جدا للمزارعين والذي لم يقم به أحد من قبل بشكل أفضل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية