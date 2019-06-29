اليابان: سنواصل عملنا للتخفيف من التوتر في منطقة الخليج

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مواصلة عمله من أجل تخفيف التوتر في منطقة الخليج. واضاف أن “زيارته إلى إيران كانت بدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.

وقال آبي في مؤتمر صحافي على هامش قمة العشرين المنعقدة باليابان السبت “نستمر في العمل من أجل تخفيف التوتر في المنطقة الخليج”، وتابع “هناك أصوات متصاعدة من القلق والتوتر المتزايد في مجموعة من الدول في الشرق الأوسط”.

وأضاف آبي “الرئيس الفرنسي ماكرون وولي العهد السعودي تحدثوا عن الجهود المبذولة من أجل تخفيف التوتر لأن زيارتي كانت مدعومة من هؤلاء القادة وآخرين”، وتابع “بذلنا جهدا من أجل تخفيف التوتر في الشرق الأوسط لصالح الأمن والسلم العالمي”، ولفت الى ان “اليابان لديها علاقة ممتازة مع إيران، وكذلك الولايات المتحدة، وأوروبا”، ورأى ان “الأمر ليس هينا لكننا نلعب دورا في هذه المسألة”.

المصدر: سبوتنيك