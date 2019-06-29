ترامب يقترح لقاء كيم هذا الأسبوع في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 29 2019 - 03:49

ترامب يقترح لقاء كيم هذا الأسبوع في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين

منذ 12 mins 29 June، 2019
ترامب يؤكد أن اللقاء مع كيم جونغ أون كان بناءاً
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت من أوساكا اليابانية حيث يشارك في قمة مجموعة العشريم أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين خلال رحلته المقررة إلى سيول هذا الأسبوع.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “بعد عدد من الاجتماعات المهمة، بما في ذلك لقائي مع الرئيس الصيني شي، سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية (مع
الرئيس مون)، أثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم هذه الرسالة، يمكنني أن أقابله على الحدود/المنطقة المنزوعة السلاح لمجرد مصافحة يده والقول مرحبا()!”

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة