ترامب يقترح لقاء كيم هذا الأسبوع في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين

قترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت من أوساكا اليابانية حيث يشارك في قمة مجموعة العشريم أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين خلال رحلته المقررة إلى سيول هذا الأسبوع.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “بعد عدد من الاجتماعات المهمة، بما في ذلك لقائي مع الرئيس الصيني شي، سأغادر اليابان متوجها إلى كوريا الجنوبية (مع

الرئيس مون)، أثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم هذه الرسالة، يمكنني أن أقابله على الحدود/المنطقة المنزوعة السلاح لمجرد مصافحة يده والقول مرحبا()!”

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية