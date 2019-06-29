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June 29 2019 - 06:51

المغرب: مصرع 6 مهاجرين بينهم رضيع بعد غرق قاربهم

منذ 28 mins 29 June، 2019
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المغرب - عربي وإقليمي

توفي ستة مهاجرين بينهم امرأتان ورضيع غرقا، قبالة ميناء مدينة سيدي إيفني جنوب أكادير، بعد محاولتهم بلوغ جزر الكناري الإسبانية بطريقة غير شرعية.

وأكد مصدر لوكالة “فرانس برس” أن قوات الإغاثة المغربية وصلت بعد انقلاب القارب وأنقذت عشرة أشخاص آخرين، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن جميع المهاجرين ينحدرون من منطقة سيدي إفني المغربية.

وقالت مصادر أمنية إسبانية إن حادث الغرق سببته مناورات خطيرة أجراها قائد القارب.

وتبعد جزر الكناري نحو 100 كيلومتر عن السواحل المغربية، وكانت سابقا وجهة ينشدها المهاجرون الراغبون في بلوغ أوروبا، في حين تتم عمليات الهجرة غير الشرعية حاليا في الغالب عبر مضيق جبل طارق.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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