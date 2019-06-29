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June 29 2019 - 05:20

روما: حفتر محاور لا يمكن تجاهله في الأزمة الليبية

منذ 56 mins 29 June، 2019
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أخبار دولية - ايطاليا

صرح وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو، بأن المشير خليفة حفتر محاور لا يمكن تجاهله في الأزمة التي تتخبط فيها ليبيا منذ سنوات، والتي فجرت قبل أشهر حربا بين قوات حفتر وقوات السراج.

وقال موافيرو خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه في روما مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، إن “المشير حفتر هو طرف أساسي في السيناريو الليبي ومُحاور لا يمكن تجاهله”.

وأضاف الوزير الإيطالي أنه “في النزاعات، أنت لا تختار خصومك، حتى وإن كنت أحيانا تفضل لو كانوا أشخاصا آخرين”.

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتفاقمت حدة الأزمة مع بدء المشير حفتر في 4 أبريل عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، مقر “حكومة الوفاق الوطني”.

وتسببت المعارك منذ اندلاعها بسقوط 739 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 4 آلاف بجروح، فيما وصل عدد النازحين إلى 94 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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