غانتس يهاجم نتنياهو: لا يوجد لدينا قوة ردع

قام رئيس حزب “ابيض أزرق” الصهيوني رئيس الاركان السابق بيني غانتس بزيارة تفقدية لمستوطنات غلاف غزة. ووجه انتقادا شديد اللهجة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بسبب اتفاق التهدئة الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية.

وقال: الاتفاق يثبت بأن نتنياهو يملأ بالونات حماس بغاز الهليوم ولا زالت البالونات تهبط وتحرق في غلاف غزة.

اضاف: لقد وصلنا إلى وضع فيه قوة الردع لدى حماس هي من تملي ما تريد على نتنياهو، وهكذا لا يوجد لدينا قوة ردع؛ لذلك يجب أن نرد وبقوة.

وأضاف،إن لم نجد ردعاً لن نجد هدوءا أما نتنياهو فلا يعنيه حرق غلاف غزة.

المصدر: فلسطين اليوم