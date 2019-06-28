“الجهاد”: أشبال العيسوية مرغوا هيبة جيش العدو بالتراب

قال القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” خضر عدنان إن “قتل الاحتلال الإسرائيلي للشهيد الأسير المحرر محمد عبيد محاولة بائسة لكسر عنفوان الشباب المقدسي وأهلنا في العيسوية المنتفضة دوما”.

وأضاف عدنان خلال وداع الشهيد عبيد الجمعة إن “هيبة جيش العدو الاسرائيلي مرغها أشبال العيسوية في التراب من خلال زجاجات الدهان قبل ساعات من استشهاد المحرر عبيد”، وتابع “ستعطي دماء الشهيد بمشيئته تعالى مزيداً من الإيمان والهمة لشعبنا، وستؤكد تلك الدماء على معادلة أصيلة وهي ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة”.

واشار عدنان الى ان “دماء الشهيد المقدسي محمد عبيد تصفع الوجوه الكالحة التي تداعت للبحرين وتقول لهم الأقصى وفلسطين ليست للبيع”.

المصدر: فلسطين اليوم