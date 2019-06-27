عباس عراقجي: ليتوقف سلوك اميركا المخرب وإرهابها الاقتصادي ضد ايران

قال المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي “يجب ان يتوقف سلوك اميركا المخرب وإرهابها الاقتصادي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية”.

موقف عراقجي جاء الخميس خلال الندوة الدولية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا بعنوان “الاجراءات القسرية احادية الجانب وتداعياتها” من قبل المندوبين الدائمين للجمهورية الاسلامية الايرانية وكوبا وفنزويلا وبحضور دبلوماسيين وخبراء من منظمات دولية وباحثين واعلاميين.

وأضاف عراقجي “يجب ان يتوقف سلوك اميركا المخرب وإرهابها الاقتصادي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية”، وتابع ان “اميركا بانتهاكها لقرار مجلس الامن الدولي وفرضها اجراءات حظر غير قانونية واحادية الجانب قد جعلت المنجز الدبلوماسي الوحيد في المنطقة على اعتاب الانهيار”.

ولفت عراقجي الى انه “ينبغي على المجتمع العالمي الوقوف امام هذه العادة الخاطئة من جانب اميركا التي تستخدم قوة الدولار كسلاح ضد الحكومات المستقلة”.

المصدر: وكاالة انباء فارس