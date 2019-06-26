تعميم صورة فتاة غادرت منزل ذويها في بلدة القصر ولم تعد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة دنيا ماجد ناصر الدين (مواليد عام 2002، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 19/6/2019 منزل ذويها الكائن في بلدة القصر / محلة حوش السيد علي الى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة الهرمل في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 200402/08، للادلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام