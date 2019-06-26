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June 26 2019 - 17:58

ماي تشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي

منذ 15 mins 26 June، 2019
تيريزا ماي
تيريزا ماي
أخبار دولية - بريطانيا

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تمسّك بلادها بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وطالبت بتحقيق السعودية في جريمة قتله “بدقة ووفقا للقوانين الدولية”.

وقالت ماي في البرلمان : “نريد أن نشهد على محاسبة المتورطين في جريمة القتل المروعة هذه… نتوقع من السعودية أن تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين الدولية والوطنية”.

وأضافت: “نتابع التحقيق الجاري عن كثب، ونتوقع أن يسير التحقيق وفقا للمعايير القانونية الدولية المرعية”.

وقد صرحت محققة دولية معنية بحقوق الإنسان الأسبوع الماضي بأنه ينبغي التحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين كبار آخرين في قضية مقتل خاشقجي، نظرا لوجود أدلة ذات مصداقية ضدهم.

المصدر: وكالة رويترز

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