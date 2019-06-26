أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 26 حزيران 2019

النهار

ثمّة شكوك في أن وزراء يعمدون إلى تسجيل وقائع الجلسات الحكوميّة عبر هواتفهم الخليويّة‎.

سأل نائب سابق عن تلك الآلات التي وضعت في بحيرة القرعون لتنقية المياه والتي اختفت بعد أقل من شهر على ‏عملها‎.

اشترى أحد المتموّلين من خارج الحدود رخصة جريدة لبنانيّة متوقّفة عن الصدور وعهد إلى صحافي ومستشار ‏سابق العمل على إصدارها‎.‎

البناء‎

وصف دبلوماسي مخضرم العروض الأميركية التي يحملها المبعوثون الرئاسيون إلى المؤتمرات المحضرة ‏والمقرّرة بالوجبة البائتة التي فقدت نكهتها وحرارتها، وقد أعدّت لضيوف ومناسبات وقدّمت لضيوف آخرين وفي ‏مناسبة مختلفة، وقالت هذا هو حال واشنطن مع ما تخيّلته أسطورة صفقة القرن أو العرض الإستثنائي لروسيا ‏حول سورية، فإذ النتائج باهتة والمبعوثون يؤدّون أدواراً تدرّبوا عليها طويلاً لكنهم عندما أزيحت الستارة وجدوا ‏المسرح خالياً من الجمهور المفترض والتصفيق مجرد رفع عتب‎…‎

الجمهورية‎

لم تنجح محاوالت بعض المرجعيات في فتح “كوة” في جدار مسدود تفضي إلى لقاء بين قطبين ينتميان إلى بيئة ‏طائفية واحدة‎.

يسعى وزير سابق الى انتزاع دور له في الإشراف على تطبيق دراسة إقتصادية ساهم في التحضير لها عندما كان ‏في الحكومة‎.

قال أحد النواب حين سئل عن توصيف المشهد السياسي “إن الفارق بين الذكي والغبي هو عامل الوقت‎”.‎

اللواء‎

فوجئ مصرفيون بكلام نسب إلى وزير سيادي، من شأنه أن يضعف ثقة المؤسسات الدولية الضامنة بإجراءات ‏التقشف‎..

يحاذر نواب متمولون، الظهور في فرص إعلامية متاحة ضمن حسابات ذات صلة بالعقوبات‎..

وصلت رسالة تطمين لقطب وسطي حول حدود الشراكة لجهات في طائفته، في مسألة التعيينات في ما يخصّ هذه ‏الطائفة

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام