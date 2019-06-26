أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 26 حزيران 2019
النهار
ثمّة شكوك في أن وزراء يعمدون إلى تسجيل وقائع الجلسات الحكوميّة عبر هواتفهم الخليويّة.
سأل نائب سابق عن تلك الآلات التي وضعت في بحيرة القرعون لتنقية المياه والتي اختفت بعد أقل من شهر على عملها.
اشترى أحد المتموّلين من خارج الحدود رخصة جريدة لبنانيّة متوقّفة عن الصدور وعهد إلى صحافي ومستشار سابق العمل على إصدارها.
البناء
وصف دبلوماسي مخضرم العروض الأميركية التي يحملها المبعوثون الرئاسيون إلى المؤتمرات المحضرة والمقرّرة بالوجبة البائتة التي فقدت نكهتها وحرارتها، وقد أعدّت لضيوف ومناسبات وقدّمت لضيوف آخرين وفي مناسبة مختلفة، وقالت هذا هو حال واشنطن مع ما تخيّلته أسطورة صفقة القرن أو العرض الإستثنائي لروسيا حول سورية، فإذ النتائج باهتة والمبعوثون يؤدّون أدواراً تدرّبوا عليها طويلاً لكنهم عندما أزيحت الستارة وجدوا المسرح خالياً من الجمهور المفترض والتصفيق مجرد رفع عتب…
الجمهورية
لم تنجح محاوالت بعض المرجعيات في فتح “كوة” في جدار مسدود تفضي إلى لقاء بين قطبين ينتميان إلى بيئة طائفية واحدة.
يسعى وزير سابق الى انتزاع دور له في الإشراف على تطبيق دراسة إقتصادية ساهم في التحضير لها عندما كان في الحكومة.
قال أحد النواب حين سئل عن توصيف المشهد السياسي “إن الفارق بين الذكي والغبي هو عامل الوقت”.
اللواء
فوجئ مصرفيون بكلام نسب إلى وزير سيادي، من شأنه أن يضعف ثقة المؤسسات الدولية الضامنة بإجراءات التقشف..
يحاذر نواب متمولون، الظهور في فرص إعلامية متاحة ضمن حسابات ذات صلة بالعقوبات..
وصلت رسالة تطمين لقطب وسطي حول حدود الشراكة لجهات في طائفته، في مسألة التعيينات في ما يخصّ هذه الطائفة
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام