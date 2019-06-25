منتدى “الجيش 2019”: موسكو تستعرض الصناعات العسكرية وتؤكد ان العقوبات الاميركية فاشلة

تستعرض روسيا أحدث و آخر ما توصلت إليه مجموعة مؤسسات تصنيعها العسكرية خلال منتدى “الجيش 2019” العسكري التقني الدولي في معسكرات باتريوت للمؤتمرات والمعارض في منطقة كوبينكا بضواحي العاصمة موسكو.

و في مستهل إفتتاح المنتدى صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مجمع الصناعات الدفاعية العسكرية التقنية لم يصمد أمام العقوبات الغربية المفروضة فقط بل أظهر نمواً ديناميكياً و توجهاً إيجابياً.

وجاء في كلام وزير الدفاع الروسي: “على الرغم من العقوبات التي فرضت لإبطاء التقدم العلمي والتقني في روسيا ، فإن شركات الصناعات الدفاعية لم تصمد فحسب ، بل زادت أيضًا من الديناميكيات الإيجابية للتنمية”.

وتعرض شركة “أورال فاغون زافود” الروسية ما يزيد عن 20 نموذجا من معداتها العسكرية، أبرزها دبابة “أرماتا” التي تعتبر ثورة في مفهوم الجيل القادم من الدبابات الأكثر تطوراً في العالم. هذا إضافة لنماذج معدلة من دبابات اي ٩٠ إن أس و ٧٢ الأكثر شهرة و عربات بي إن بي تي ٧٢ جنباً إلى جنب الروبوتات العسكرية المدرعة المعدة للمهام الخاصة.

المنتدى المنعقد للمرة الخامسة يستقبل خلال الأيام الثلاثة الأولى الوفود الرسمية و الاعلامية و تشارك ١٢٠ دولة في فعاليات المنتدى منهم ٤١ وزيراً و قائد أركان، إضافة لعشرات الخبراء و ممثلي السفارات و الملحقين العسكريين. و أفادت وزارة الدفاع الروسية عن مشاركة ١٣٠٠ مؤسسة وطنية تعرض ٢٧ ألف منتج بينها ٣٦١ نوعاً من الأسلحة.

و تعد روسيا ثاني دولة مصدرة للسلاح بعد الولايات المتحدة و سجلت مبيعات مجموعة التصنيع العسكري الروسية نمواً في العام الماضي لتلامس ١٦ مليار دولار . و في وقت سابق كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ذكر أن وتيرة تصدير المنتجات العسكرية حافظت على إيجابيتها خلال الأشهر الماضية من العام الحالي و سجلت حجم حجوزات قياسيا بلغ ٥٤ مليار دولار .

المصدر: موقع المنار