موسكو: الإعداد جار لاجتماع مجلس روسيا-الناتو ولا يوجد اتفاق نهائي حول ذلك

أعلن مدير قسم التعاون الأوروبي التابع لوزارة الخارجية الروسية أندريه كيلين أن “موسكو تؤكد على التحضير لاجتماع مجلس روسيا -الناتو، وليس هناك موعدا نهائيا وجدول أعمال حتى الآن”.

وقال كيلين الثلاثاء على هامش المؤتمر الاستعراضي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول قضايا الأمن “نحن نعمل على هذا والآن نوضح مواقفنا والحقيقة هي أن الموضوع الرئيسي للمناقشة في حلف شمال الأطلسي هو في الواقع الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى والاتفاقية التي ينوي الأميركيون إلغاءها”.

وأوضح كيلين “لدى الناتو مقترحات محددة بخصوص المواعيد وهم يسترشدون بجدولهم الخاص ونحن ننظر من زاوية الفائدة من ذلك”.

المصدر: سبوتنيك