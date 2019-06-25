ليبيا: رئيس المجلس الأعلى للدولة يطالب البعثة الأممية بتوضيح موقفها من أحداث طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2019 - 17:13

ليبيا: رئيس المجلس الأعلى للدولة يطالب البعثة الأممية بتوضيح موقفها من أحداث طرابلس

منذ 1 ساعة 25 June، 2019
ليبيا
عربي وإقليمي - ليبيا

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس خالد المشري “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوضيح موقفها من التطورات الجارية في العاصمة طرابلس والعمليات التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي”.

وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان له الثلاثاء “التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا”، وأشار إلى أن “رئيس المجلس الأعلى طالب البعثة الأممية بالقيام بدورها المهم في بيان حقيقة العدوان على العاصمة طرابلس”.

وذكر البيان ان “المبعوث الأممي أطلع المشري على نتائج زيارته للمنطقة الشرقية من ليبيا”، وتابع “رئيس المجلس الأعلى للدولة أكد أن المجلس يعمل على إنجاح المبادرات السياسية المعتمدة على الاتفاق السياسي وأنه لن يقبل التفاوض مع أي طرف يكرس للعدوان ويفرض الرأي بالقوة”.

المصدر: سبوتنيك

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