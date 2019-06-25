الوزير جبق بحث مع المطران عوده في موضوع القطاع الاستشفائي والصحي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2019 - 15:28

الوزير جبق بحث مع المطران عوده في موضوع القطاع الاستشفائي والصحي

منذ 22 mins 25 June، 2019
الوزير جميل جبق
لبنان

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، وزير الصحة العامة جميل جبق، يرافقه مستشاراه الدكتور جوزف الحلو ومحمد عيان.

اثر الزيارة، قال الوزير جبق: “تشرفت اليوم بزيارة سيادة المتروبوليت الياس. هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي نقوم بها على رؤساء الطوائف. وقد تداولنا في موضوع القطاع الاستشفائي والصحي في لبنان، ومن ضمنهم أوضاع المستشفى التابع لأبرشية بيروت. وكان النقاش جديا ومثمرا، حيث اتفقنا على عدة أمور”.

اضاف: “أيضا، أطلعنا سيادته على أوضاع المراكز الصحية ومراكز الرعاية الأولية في لبنان والتي نبحث في آلية دعمها، إذ تعتبر وزارة الصحة أن دعم هذه المراكز أساسي من جهة تخفيف العبء الصحي على المواطن، وهو خط الدفاع الأول لكل اللبنانيين. وقد تلمسنا توجهات سيادته حول هذا الموضوع وحول إمكانية تقديم وزارة الصحة المساعدة للبنانيين”.

وعما اذا تم التطرق الى موضوع التعيينات؟، قال الوزير جبق: “موضوع التعيينات يبحث في مكان آخر غير وزارة الصحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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