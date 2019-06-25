العراق: العثور على وثائق تحوي معلومات عن عناصر “داعش”

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق “العثور على وثائق تحوي معلومات عن عناصر في تنظيم داعش الارهابي، وذلك خلال مداهمة التنظيم في محافظة ديالى شرق البلاد”.

وقالت المديرية في بيان لها الثلاثاء “بعملية نوعية اتسمت بدقة المعلومة الاستخبارية والجرأة والشجاعة في التنفيذ، داهمت مديرية الاستخبارات العسكرية وفوج المهمات الأول التابع للمديرية مضافتين للدواعش بأحد بساتين قضاء المقدادية ناحية ابي صيدا ضمن قاطع عمليات ديالى”.

ولفت البيان إلى أن “هذه المضافات كانت تستخدم كملاذات آمنة للإرهابيين ومنطلقا لتنفيذ عملياتهم الاجرامية صممت بطريقة الغش والتمويه بحيث يصعب كشفها من قبل الطيران والاستطلاع الجوي”، وتابع “تم ضبط داخل المضافات حزام ناسف وأسلحة واعتدة ومواد متفجرة”.

وأضاف البيان أنه “قد تم العثور داخل المضافات أيضاً على سجلات تحوي وثائق مهمة عن المبالغ التي كان يوزعها الدواعش لعناصرهم ومشاجب الأسلحة والأرزاق ومعلومات مهمة عن عناصر ارهابية خطيرة ومطلوبة للقضاء”، وأشارت إلى أنه “تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها وتفجير المضافتين موقعيا من قبل مفارز هندسة قيادة عمليات ديالى”.

المصدر: سبوتنيك