الخارجية الايرانية: ترامب يدمر كل الآليات الدولية للحفاظ على السلام والأمن العالميين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رداً على العقوبات التي فرضتها امريكا مساء أمس ضد قائد الإمام السيد علي الخامنئي، وزير الخارجية ومجموعة من قادة الحرس الثوري الإيراني إن “حكومة ترامب تدمر كل الآليات الدولية القائمة للحفاظ على السلام والأمن العالميين”.

وكتب سيد عباس موسوي، في حسابه على تويتر الثلاثاء “فرض الحظر غير المجدي على القيادة الإيرانية ورئيس الدبلوماسية في البلاد، بمثابة الإغلاق الدائم للقنوات الدبلوماسية مع الحكومة الأمريكية اليائسة. حكومة ترامب تدمر كل الآليات الدولية الراسخة للحفاظ على السلام والأمن العالميين”. ووقع ترامب، امس الاثنين مرسوما بشأن فرض العقوبات، وأوضح أنها تأتي “ردا على إسقاط إيران للطائرة المسيرة الأمريكية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي”. وذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين للصحفيين بعد توقيع الأمر التنفيذي، أن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب سيطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فضلا عن ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري.

المصدر: ارنا