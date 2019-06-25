اضراب عام في المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجا على ورشة البحرين وتنديدا بصفقة القرن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2019 - 09:47
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إضراب شامل في كافة الأراضي الفلسطينية ومخيمات الشتات رفضاً لانعقاد مؤتمر البحرين وتنديداً بالمشاركة العربية فيه
الاحتلال يقرر وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في غزة عبر معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر
اضراب عام في المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجا على ورشة البحرين وتنديدا بصفقة القرن
منذ 34 mins
25 June، 2019
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