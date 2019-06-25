اضراب عام في المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجا على ورشة البحرين وتنديدا بصفقة القرن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2019 - 09:47

اضراب عام في المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجا على ورشة البحرين وتنديدا بصفقة القرن

منذ 34 mins 25 June، 2019
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