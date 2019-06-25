بومبيو يبحث ملف إيران مع ولي عهد أبوظبي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 25 2019 - 02:51

بومبيو يبحث ملف إيران مع ولي عهد أبوظبي

منذ 2 ساعة 25 June، 2019
5d112535d43750c8088b45b9
الامارات - عربي وإقليمي

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان الملف الإيراني.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى الإمارات عبر حسابها على “تويتر” بأن بومبيو، الذي وصل أبوظبي، الاثنين، بأنه ناقش مع محمد بن زايد “التصدي للخطر الإيراني في المنطقة”.

وقبل ذلك ذكرت السفارة أن بومبيو يعتزم مناقشة “تشكيل تحالف عالمي بهدف التصدي لإيران” مع الشركاء الإماراتيين.

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الهدف من وراء بناء هذا التحالف حماية خطوط إمدادات النفط في الخليج، ذلك في أعقاب استهداف ناقلات النفط قرب السواحل الإماراتية في أيار/مايو الماضي وفي خليج عمان هذا الشهر.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة