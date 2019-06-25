ظريف: سحب القوات الأمريكية من الخليج يتوافق مع مصالح واشنطن والعالم

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان محقا حين قال إنه لا حاجة لوجود الجيش الأمريكي في الخليج.

وكتب ظريف في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “ترامب كان محقا 100% حين قال إن القوات الأمريكية في الخليج لا عمل لها، سحبها سيتم بما يتوافق بالكامل مع مصالح الولايات المتحدة والعالم”.

وأضاف ظريف: “لكن من الواضح الآن أن (فريق بي) لا يهتم بالمصالح الأمريكية- إنهم يحتقرون الدبلوماسية ومتعطشون إلى الحرب”، في إشارة منه إلى (بنيامين نتنياهو، وجون بولتون، ومحمد بن زايد، ومحمد بن سلمان).

المصدر: وكالات