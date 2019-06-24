الهند: وفاة أكثر من 150 طفلا بسبب مرض التهاب الدماغ

فارق أكثر من 150 طفلا الحياة جراء انتشار لمرض التهاب الدماغ في ولاية بهار في الهند، وفق ما أعلنت الاثنين السلطات المحلية.

وقالت السلطات “توفي 152 طفلا بسبب التهاب حاد في الدماغ في مقاطعات ولاية بهار”، وتابع “131 منهم فارقوا الحياة في مستشفيين في مقاطعة مظفر بور مركز انتشار المرض”، واضاف “في أواخر الاسبوع كانت الحصيلة 118 حالة وفاة”.

وأوضحت السلطات “لمواجهة تفاقم خطورة الوضع طلبت المحكمة العليا الهندية من الحكومة أن تبلغها بالإجراءات المتخذة لمحاربة المرض المنتشر في هذه المنطقة شديدة الفقر وتشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية