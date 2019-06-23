الطيران المسير اليمني يستهدف المطارات السعودية في ابها وجيزان

نفذ الطيران المسير اليمني ينفذ عمليات واسعة بعدة هجمات بطائرات قاصف 2k استهدفت مطارات العدوان فى أبها وجيزان. وأوضح المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية الأولى تمت باتجاه مطار جيزان بطائرات استهدفت مرابض الطائرات وأهدافا عسكرية هامة وحساسة وقد أصابت أهدافها بدقة عالية، فيما استهدفت العملية الثانية مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وأصابت أهدافها بدقه عالية.

وأشار العميد سريع إلى أن هذه العمليات أدت إلى تعطل الملاحة الجوية في مطارات أبها وجيزان.

ويأتي هذا الاستهداف ردا على جرائم العدوان السعودي وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني، والتي كان آخرها 30 غارة خلال 48 ساعة الماضية وسقط على إثرها شهداء وجرحى. وأكد سريع أن عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة وستكون أشد إيلاما لهم في الأيام القادمة، إذا ما استمروا في تصعيدهم وعدوانهم وحصارهم.

المصدر: المسيرة نت