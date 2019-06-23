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June 23 2019 - 21:43

إمام أوغلو يعتبر أن فوزه في اسطنبول يشكل “بداية جديدة” لتركيا

منذ 19 mins 23 June، 2019
إمام أوغلو
إمام أوغلو
تركيا - عربي وإقليمي

اعتبر مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو الاحد أن فوزه في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول يشكل “بداية جديدة بالنسبة الى تركيا”. وصرح إمام أوغلو للصحافيين بعدما وجه صفعة قوية الى الرئيس رجب طيب إردوغان عبر الفوز على مرشحه بن علي يلديريم أن “هذه الانتخابات تعني فتح صفحة جديدة، إنها تشكل بداية جديدة”. وقال “ليست مجموعة أو حزبا واحدا، لكن كل اسطنبول وتركيا فازت في هذه الانتخابات”.

ومع فرز نحو 99% من الأصوات حصل إمام أوغلو على 54% مقابل منافسه بن علي يلديريم الذي نال نسبة 45.1%. وحقق بذلك تقدما بأكثر من 775 الف صوت بزيادة كبيرة مقارنة مع آذار/مارس، عندما فاز بفارق 13 ألفا فقط.

وتابع إمام أوغلو مخاطبا إردوغان “سيدي الرئيس، أنا مستعد للعمل معك في تنسيق تام، أطلب من هنا مقابلتك في أقرب وقت”. وأضاف “سأعمل بجد بدون تمييز ضد أي كان”،  وختم مرددا شعار حملته “كل شيء سيكون على ما يرام”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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