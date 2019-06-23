حماس: تجمع شعبي كبير في بيروت الثلاثاء رفضا لمؤتمر البحرين

أعلن المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد الكيلاني، في تصريح، أن “حماس ستنظم تجمعا شعبيا كبيرا في بيروت يوم الثلاثاء المقبل، هدفه إظهار رفض اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لصفقة القرن ولمؤتمر البحرين الاقتصادي”.

وقال: “سيكون التجمع أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت (الأسكوا)، بالتزامن مع بدء أعمال مؤتمر البحرين الذي يرفضه جميع الفلسطينيين وقواهم”.

أضاف: “إن هذا التجمع الذي تقيمه حماس يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الشعبية والسياسية والإعلامية التي تنظمها الحركة في لبنان، تأكيدا على التزامها بمشروع المقاومة والتحرير والعودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام